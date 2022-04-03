Джикия падал в сугроб, Изидор дурачился с Бека-Бека. Фото победы «Локо» в снежном дерби

2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал нападающий красно-зелёных Вильсон Изидор.
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.
«Локомотив» одержал 20-ю победу в матчах со «Спартаком» в РПЛ. 16 встреч команд закончились ничьими, а ещё в 26 случаях побеждал «Спартак».
При этом отметим, что красно-белые не побеждают уже в трёх последних матчах команд. Последняя победа красно-белых датировалась 23 августа 2020 года. Тогда «Спартак» обыграл «Локо» со счётом 2:1. После этого «Локомотив» одержал победу (2:0) в РПЛ 11 апреля 2021 года.
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