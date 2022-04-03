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Тедеско прокомментировал разгромную победу «Лейпцига» над дортмундской «Боруссией»

Тедеско прокомментировал разгромную победу «Лейпцига» над дортмундской «Боруссией»
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 28-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1).

«Победить здесь со счётом 4:1 всегда непросто. Мы много владели мячом и действовали дисциплинированно. Команда заслужила победу. Во втором тайме мы могли отличиться ещё один или два раза. Лаймер в этом матче сыграл очень хорошо. Иногда я дразню его, потому что на тренировках мяч после его ударов летит куда угодно, кроме ворот. Сегодня мы показали действительно хорошую игру», — цитирует Тедеско официальный сайт клуба.

После 28 матчей «Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 48 очков. «Боруссия» находится на второй строчке, набрав 57 баллов.

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