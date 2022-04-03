Лапорта: «Барселона» может стать чемпионом. Более того, мы это сделаем!

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с громким заявлением о том, что сине-гранатовые поборются за чемпионство в Примере уже в нынешнем сезоне.
«Я убеждён, что мы можем стать чемпионами. Более того, мы это сделаем! И я могу доказать это простыми аргументами: в последнем отрезке сезона мы стали очень сильны, команда начала работать в полную силу, у нас появился тренер, у которого есть чёткие идеи. Он заставляет нас играть в наш подлинный стиль футбола, мы восстановили наши ценности и должны с оптимизмом и волей идти к титулу.
Очевидно, это будет нелегко, но я уверен, что это выполнимо. Мы должны обыграть «Севилью», и посмотрим, чего добьётся «Реал» в матче с «Сельтой» (игра завершилась победой «сливочных» — 2:1. – Прим. «Чемпионата»), потому что эти встречи всегда непростые. Мы никого не хотим обидеть и уважаем своих соперников. Но нам предельно ясно, что для того, чтобы стремиться к победе в Примере, мы должны выигрывать матч за матчем», — приводит слова Лапорты AS.
Самые яркие голы «Барселоны» в ворота «Севильи»:
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Напомним, турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал», в активе которого 69 очков после 30 матчей. За ним следуют «Севилья» (57 очков за 29 матчей) и мадридский «Атлетико» (57 баллов за 30 игр). «Барселона» сейчас четвёртая с 57 очками по итогам 28 встреч.
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