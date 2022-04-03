Феликс: «Атлетико» посвящает свою последнюю победу Диего Симеоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс заявил, что команда посвящает победу в матче 30-го тура Примеры с «Алавесом» (4:1) своему главному тренеру Диего Симеоне.
«Мы хотим посвятить победу Диего Симеоне. У него было трудное время, один из самых сложных периодов в жизни. Эта победа для него», — приводит слова Феликса журналист Белен Санчес Гарсия в своём «твиттере».
Напомним, в конце марта в возрасте 80 лет ушёл из жизни отец Диего Симеоне. Матч с «Алавесом» начался с минуты молчания.
После 30 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 54 очка.
Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время он привёл клуб к двум победам в чемпионате Испании (сезон-2013/2014, 2020/2021), победе в Кубке (сезон-2012/2013) и Суперкубке Испании (2014), а также «матрасники» дважды выиграли Лигу Европы (сезон-2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018).
Видеообзор матча «Атлетико» — «Алавес»
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