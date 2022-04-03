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Нагельсман высказался о появлении 12 игроков «Баварии» на поле в матче с «Фрайбургом»

Нагельсман высказался о появлении 12 игроков «Баварии» на поле в матче с «Фрайбургом»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 28-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (4:1).

Напомним, на 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии».

«Резервный рефери показал неправильный номер. Коман не знал, что должен был уйти. Думаю, игра с 12 футболистами продолжалась восемь или девять секунд. Это не определяющий инцидент, но всё же немного странный. Нормально, что болельщики это обсуждают. Я знаю, кто виноват, но не буду называть имена. Я счастлив, что мы победили», — приводит слова Нагельсмана ESPN US.

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