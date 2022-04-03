Дубль Халка помог «Атлетико Минейро» обыграть «Крузейро» в финале чемпионата штата
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В финальном матче чемпионата бразильского штата Минас-Жерайс «Атлетико Минейро» встречался с «Крузейро». Игра прошла на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти и завершилась победой «Атлетико Минейро» со счётом 3:1.
Дубль в составе «Ателтико Минейро» оформил нападающий Халк, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит». Ещё один гол — на счету футболиста Игнасио Фернандеса. За «Крузейро» единственный гол забил форвард Эду.
Напомним, Халк стал футболистом «Атлетико Минейро» в 2021 году. Бразильский нападающий выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. Вместе с санкт-петербургских клубом Халк стал чемпионом России (сезон-2014/2015) обладателем Кубка (сезон-2015/2016) и Суеркубка (2015) старны.
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