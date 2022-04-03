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Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ»

Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ»
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Испанский центральный защитник Серхио Рамос хочет остаться в «Пари Сен-Жермен» и помочь клубу в завоевании трофеев, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, Рамос понимает, что не оправдал ожиданий французской публики из-за частых травм. Однако испанец не хочет сдаваться и планирует остаться в «ПСЖ» ещё как минимум на один сезон. Ранее игроком интересовались клубы из MLS.

35-летний Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 8 млн.

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