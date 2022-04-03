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ЦСКА — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

ЦСКА — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 3 апреля, состоится матч ЦСКА — «Урал». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

Московский ЦСКА набрал 42 очка в 22 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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