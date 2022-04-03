ЦСКА — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Поделиться
Сегодня, 3 апреля, состоится матч ЦСКА — «Урал». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Московский ЦСКА набрал 42 очка в 22 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
14:30
-
14:19
-
14:09
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:13
-
13:00
-
12:58
-
12:45
-
12:44
-
12:33
-
12:30
-
12:14
-
12:12
-
11:51
-
11:47
-
11:34
-
11:27
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:41
-
10:38
-
10:21
-
10:21
-
10:13
-
09:53
-
09:43
-
09:41
Партнерский контент