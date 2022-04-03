Тухель — о поражении в матче с «Брентфордом»: почему я должен делать из этого драму?

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о поражении в матче 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брентфордом» (1:4).



«После стольких побед и хороших результатов почему я должен делать из этого драму? Мы были отвлечены разговорами об игре с «Реалом»? Абсолютно точно нет. Нам непросто играть с аутсайдерами и успевать хорошо подготовиться. Подготовка составила всего полторы тренировки. Но внимание не было отвлечено, мы были сосредоточены на игре», — приводит слова Тухеля Goal.com.



После 29 сыгранных туров лондонский «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 59 очков. «Брентфорд» (33) – на 14-й строчке.