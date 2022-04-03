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Луис Суарес может перейти в «Интер Майами»

Луис Суарес может перейти в «Интер Майами»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в MLS, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах 35-летнего уругвайского футболиста заинтересован «Интер Майами». Сообщается, что «Атлетико» решил не продлевать соглашение с Суаресом. Таким образом, Суарес может перейти в клуб MLS летом на правах свободного агента.

Напомним, Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.

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