Живоглядов высказался о поездках на матчи РПЛ на поезде

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался по поводу поездок на матчи Российской Премьер-Лиги на поезде. Напомним, в следующем туре чемпионата железнодорожникам предстоит отправиться в Ростов-на-Дону на матч с местным «Ростовом».
«Когда в последний раз ездил на поезде? Даже и не вспомню. Лет 9-10 назад. В этом нет ничего страшного, на самом деле. Все с этим сталкиваются. Сейчас такая ситуация, надо выходить из неё. Поэтому всё нормально. Если поедем все вместе, то будет больше времени просто пообщаться друг с другом.
Возможно, легионеры ни разу так не путешествовали? Скорее всего, так. И у нас такого особо не было, если брать профессиональный этап карьеры. По детям ездил, было такое. Но не в профессиональном клубе», — приводит слова Живоглядова официальный сайт «Локомотива».
- 3 апреля 2022
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