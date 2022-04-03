Живоглядов высказался о поездках на матчи РПЛ на поезде

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался по поводу поездок на матчи Российской Премьер-Лиги на поезде. Напомним, в следующем туре чемпионата железнодорожникам предстоит отправиться в Ростов-на-Дону на матч с местным «Ростовом».

«Когда в последний раз ездил на поезде? Даже и не вспомню. Лет 9-10 назад. В этом нет ничего страшного, на самом деле. Все с этим сталкиваются. Сейчас такая ситуация, надо выходить из неё. Поэтому всё нормально. Если поедем все вместе, то будет больше времени просто пообщаться друг с другом.

Возможно, легионеры ни разу так не путешествовали? Скорее всего, так. И у нас такого особо не было, если брать профессиональный этап карьеры. По детям ездил, было такое. Но не в профессиональном клубе», — приводит слова Живоглядова официальный сайт «Локомотива».