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Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Эмполи»
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Сегодня, 3 апреля, в матче 31-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет на своём поле «Эмполи». Игра состоится на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Лука Массими.

Команды объявили стартовые составы на матч. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт игру на скамейке запасных.

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Дункан, Торрейра, Кастровилли, Сапонара, Кабрал, Гонсалес.

«Эмполи»: Викарио, Кэкачей, Луперто, Тонелли, Стоянович, Бандинелли, Штулац, Журовский, Хендерсон, Пинамонти, Ди Франческо.

«Фиорентина» набрала 47 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» (33) – на 12-м месте.

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