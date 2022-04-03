Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Сегодня, 3 апреля, в матче 31-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет на своём поле «Эмполи». Игра состоится на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Лука Массими.
Команды объявили стартовые составы на матч. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт игру на скамейке запасных.
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Дункан, Торрейра, Кастровилли, Сапонара, Кабрал, Гонсалес.
«Эмполи»: Викарио, Кэкачей, Луперто, Тонелли, Стоянович, Бандинелли, Штулац, Журовский, Хендерсон, Пинамонти, Ди Франческо.
«Фиорентина» набрала 47 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» (33) – на 12-м месте.
- 3 апреля 2022
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