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Колосков — о Ваноли: зачем истерику закатывать? «Спартак» играет хорошо, за что убирать?

Колосков — о Ваноли: зачем истерику закатывать? «Спартак» играет хорошо, за что убирать?
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:0).

«Спартак» играл лучше, особенно в первом тайме. Даже в ужасных погодных условиях красно-белые показали комбинационную игру, хорошо взаимодействовали, создавали моменты. А во втором тайме «Локомотив» перехватил инициативу, я это связываю с потерей Джикии и заменой Бакаева. Во втором тайме «Локо» ушёл от примитива. Кто использует свои шансы, тот и побеждает.

Что касается будущего Ваноли, то сейчас эту тему надо закрыть до конца сезона. Что сейчас истерику закатывать? «Спартак» играет хорошо, за что его убирать? Ну, не получилось, не выиграли. До конца сезона надо доиграть, а потом делать какие-то выводы», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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