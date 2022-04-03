«Вроде мяч попал в пятую точку». Живоглядов — о спасении ворот в дерби со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал эпизод со своим спасением ворот в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

В середине первого тайма, когда счёт на табло был 0:0, Живоглядов вынес мяч с «ленточки» ворот железнодорожников после удара форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Мой сейв? Ничего особенного (улыбается). Да я и сам точно не помню. Сначала мяч мне попал то ли в ногу, то ли в пятую точку, а потом я развернулся и просто выбил его. Игровой момент, можно сказать», — приводит слова Живоглядова официальный сайт «Локомотива».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик размещён на странице РПЛ во "ВКонтакте"

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