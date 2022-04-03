«Вроде мяч попал в пятую точку». Живоглядов — о спасении ворот в дерби со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал эпизод со своим спасением ворот в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
В середине первого тайма, когда счёт на табло был 0:0, Живоглядов вынес мяч с «ленточки» ворот железнодорожников после удара форварда «Спартака» Александра Соболева.
«Мой сейв? Ничего особенного (улыбается). Да я и сам точно не помню. Сначала мяч мне попал то ли в ногу, то ли в пятую точку, а потом я развернулся и просто выбил его. Игровой момент, можно сказать», — приводит слова Живоглядова официальный сайт «Локомотива».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик размещён на странице РПЛ во "ВКонтакте"
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 3 апреля 2022
-
14:30
-
14:19
-
14:09
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:13
-
13:00
-
12:58
-
12:45
-
12:44
-
12:33
-
12:30
-
12:14
-
12:12
-
11:51
-
11:47
-
11:34
-
11:27
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:41
-
10:38
-
10:21
-
10:21
-
10:13
-
09:53
-
09:43
-
09:41