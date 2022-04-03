Луческу: Украина освободила от воинской обязанности игроков футбольной сборной

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что правительство Украины освободило от воинской обязанности игроков национальной сборной по футболу.

«Киевскому «Динамо» удалось привезти в Румынию одиннадцать игроков, которые составляют основное ядро сборной Украины. Правительство страны дало им зелёный свет. В силу своего особого положения, футболисты национальной сборной получили освобождение от воинской обязанности.

Даже футбол в такой ситуации может много сделать. Стыковые матчи и, возможно, даже выход на чемпионат мира – всё это может быть очень важно для нации», — приводит слова Луческу издание Il Napolista.

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