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Луческу: Украина освободила от воинской обязанности игроков футбольной сборной

Луческу: Украина освободила от воинской обязанности игроков футбольной сборной
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что правительство Украины освободило от воинской обязанности игроков национальной сборной по футболу.

«Киевскому «Динамо» удалось привезти в Румынию одиннадцать игроков, которые составляют основное ядро сборной Украины. Правительство страны дало им зелёный свет. В силу своего особого положения, футболисты национальной сборной получили освобождение от воинской обязанности.

Даже футбол в такой ситуации может много сделать. Стыковые матчи и, возможно, даже выход на чемпионат мира – всё это может быть очень важно для нации», — приводит слова Луческу издание Il Napolista.

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