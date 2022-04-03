Луческу намерен помочь сборной Украины в организации товарищеских матчей перед стыками ЧМ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил о намерении помочь сборной Украины в организации товарищеских матчей для подготовки к стыковым играм отбора на ЧМ-2022.

«Бухарестская «Стяуа» прилагает огромные усилия, чтобы помочь украинским командам. Она предоставила часть своих технических средств и жилых помещений. Но для функционирования национальной команды требуется гораздо больше ресурсов. Нужно покрыть расходы на ближайшие месяцы, нужно разработать программу товарищеских матчей. Не стоит ожидать, что сборная Украины хорошо покажет себя в стыках отбора ЧМ, перенесённых на июнь, не сыграв при этом несколько подготовительных матчей.

Организовать товарищеские матчи в Европе будет непросто, потому что сейчас на решающем этапе находятся национальные чемпионаты и кубки. Было бы здорово, если Украине удастся сыграть хотя бы один матч в Италии. В ближайшие дни я лично постараюсь поговорить с несколькими тренерами, чтобы что-то организовать», — приводит слова Луческу Il Napolista.