«Краснодар» — «Динамо»: гости открыли счёт, реализовав спорный пенальти

Сегодня, 3 апреля, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» встречается с московским «Динамо». Игра проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 45+6-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Изначально главный арбитр назначил штрафной удар, но после вмешательства VAR было определено, что нарушение правил произошло внутри штрафной. Одиннадцатиметровый был назначен в достаточно спорном эпизоде, поскольку было сложно определить, какая фаза борьбы протекала в штрафной площади, а какая — за её пределами.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).