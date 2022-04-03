Языджи, Медина и Карраскаль – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Уралом»

Сегодня, 3 апреля, состоится матч ЦСКА — «Урал». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Гбамен, Медина, Карраскаль, Эджуке, Языджи.
Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Елеев, Ушаков, Яковлев, Тарба, Лукин.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичёв, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Евсеев, Подберёзкин, Мишкич, Железнов, Юшин, Агеев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Московский ЦСКА набрал 42 очка в 22 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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