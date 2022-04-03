«Фиорентина» дома обыграла «Эмполи», Кокорин остался в запасе
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В матче 31-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Эмполи». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 57-й минуте встречи главный арбитр показал вторую жёлтую карточку защитнику «Эмполи» Себастьяно Луперто и удалил игрока с поля. Через минуту счёт открыл нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес. Результативную передачу отдал защитник хозяев Кристиано Бираги.
Российский нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на эту встречу, но не вышел на поле.
«Фиорентина» набрала 50 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. «Эмполи» (33) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (66).
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