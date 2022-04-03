Арбитр Федотов: пенальти на Смолове — ошибка Любимова. Он профнепригоден

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным за фол на нападающем «Динамо» Фёдоре Смолове в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Происходит начало действия Черникова в штрафной площади. Дальше Смолов делает два шага, пытается добраться до мяча, а падение происходит за штрафной площадью. Любимов перепутал всё на свете. Если развернуть всё в другую сторону, то Черников держит Смолова, а Смолов бежит в штрафную, атакуя, падает. Тогда одиннадцатиметровый должен быть назначен по окончании действия.



Здесь же назначен штрафной удар по окончании действия, когда игроки вышли за штрафную площадь. Окончательная задержка игрока «Динамо» произошла за штрафной. Почему тогда Черникову не показали вторую жёлтую за неспортивное поведение? Это ошибка Любимова. Судьи на VAR не зовут арбитров смотреть этот эпизод. Любимов — профнепригодный арбитр, точнее, вообще не арбитр.

Сухого не позвали смотреть эпизод, назначили штрафной удар вблизи штрафной площади. Судьи делают, что захотят. Им сказали прыгнуть с 10-го этажа: да, хорошо, полетели. Хотя по протоколу VAR Сухой мог инициировать просмотр, сказать, что хочет увидеть эпизод. Это всё безнаказанность — нет генералов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.