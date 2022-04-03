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«Динамо» обыграло «Краснодар» благодаря голу с пенальти

«Динамо» обыграло «Краснодар» благодаря голу с пенальти
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Сегодня, 3 апреля, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» встречался с московским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

Счёт в матче на 45+6-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Изначально главный арбитр назначил штрафной удар, но после вмешательства VAR было определено, что нарушение правил произошло внутри штрафной. Больше взятий ворот в матче не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу команды Сандро Шварца.

«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 45+6' (пен)
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