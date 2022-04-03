«Сочи» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Сочи» — «Зенит». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (38) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (43) и ЦСКА (42).
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