Радимов: все разговоры о том, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита», должны закончиться

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» — «Зенит». Игра пройдёт сегодня, 3 апреля, на стадионе Фишт в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Разговоры про фарм-клуб? Вам не хватило матча первого круга, где «Сочи» выиграл у «Зенита»? Пожалуйста, думаю, все разговоры должны закончиться. Сегодня игра на три результата. «Сочи» дома опасен, «Зенит» в последнее время выигрывает.
Может произойти всё что угодно. Будет открытый футбол, точно с голами. Обе команды любят атаковать. Понятно, что «Зенит» — фаворит, потому что это лидер чемпионата и просто более сильная команда. «Сочи» даст бой. А «Зенит смотрит за собой, а не за конкурентами», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 апреля 2022
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