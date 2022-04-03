И. Федотов: в конце матча с «Динамо» Ионов не симулировал, но это и не пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал жёлтую карточку полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Динамо» (0:1). Напомним, футболист получил жёлтую карточку в концовке встречи за симуляцию.



«Для меня это не симуляция Ионова на 93-й минуте, верное решение — продолжить игру, это не одиннадцатиметровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Московское «Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).