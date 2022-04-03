Хохлов: это не победа «Динамо» над «Краснодаром». Судья подарил им три очка

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу московского клуба в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0). «Динамо» победило благодаря голу с пенальти.

«Это не победа «Динамо». Судья подарил им три очка. Это либо низкая квалификация судей, либо явная заинтересованность. Здесь и обсуждать нечего. Человек назначает пенальти в сторону «Краснодара», которого нет, и в конце не ставит пенальти в ворота «Динамо»… Тут нечего говорить.



В последнее время мы и так говорим не о футболе, а о судьях. И это продолжается. В контексте чемпионской гонки всё возможно для «Динамо». Но вопрос в том, какими средствами», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.