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Хохлов отреагировал на попадание Антона Шунина в клуб Льва Яшина за 100 сухих матчей

Хохлов отреагировал на попадание Антона Шунина в клуб Льва Яшина за 100 сухих матчей
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) прокомментировал попадание голкипера Антона Шунина в клуб Льва Яшина. Напомним, в клуб попадают вратари, которые провели не менее 100 матчей «на ноль».

«Шунин на протяжении многих лет защищает цвета «Динамо». Естественно, для клуба он своего рода легенда. Могут ли ему в будущем поставить памятник? Точно нет, при всём уважении к Антону памятники ставятся совсем другим людям за совсем другие заслуги», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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