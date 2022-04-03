Кобелев: «Динамо» продолжает гонку за «Зенитом». Исход матча с «Краснодаром» решил класс

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Игра была равная. Класс игроков «Динамо» определил исход матча. Ни одна, ни другая команда не отходила от своей стратегии. Играли в комбинационный футбол. «Краснодар», потеряв практически весь состав, продолжает свою философию. Было очень интересно смотреть этот матч. Хорошо, что «Динамо» выиграло и продолжает гонку за «Зенитом», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).