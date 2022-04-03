Кобелев — о попадании Шунина в клуб Яшина: 100 баллов за преданность. Антону воздаётся

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев после матча чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) высказался о попадании голкипера Антона Шунина в клуб Льва Яшина. Напомним, в клуб попадают вратари, которые провели не менее 100 матчей «на ноль».
«Шунин всю свою футбольную жизнь провёл в «Динамо». Это 100 баллов за преданность клубу. Не всё было так радужно, но он старался. Антону воздаётся. Мы прекрасно понимаем, что вратарь — половина команды, «Динамо» очень надёжно играет в обороне. Это вселяет оптимизм и очень помогает Шунину», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 3 апреля 2022
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