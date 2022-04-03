Силкин — о матче «Динамо» и «Краснодара»: пенальти в конце был бы более справедливым

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).
«Я предполагал, как может «Динамо» построить игру. Так и случилось. Первые 40 минут активно прессинговали и отбирали много мячей, но создать ничего не получалось. Во втором тайме игра стала равной. Но пенальти решил исход игры. Я так и не понял, где он схватил игрока за майку.
Смолов упал, наверное, далеко от линии штрафной… Судья даже не пошёл смотреть повтор. Это не совсем правильно. Что касается момента с Ионовым, то футбол — контактный вид спорта. Всегда идёт соперничество. Если за каждое столкновение ставить пенальти, будет очень много провокаций. Если бы судья поставил пенальти в конце, это было бы более справедливо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 апреля 2022
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