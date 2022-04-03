Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин — о матче «Динамо» и «Краснодара»: пенальти в конце был бы более справедливым

Силкин — о матче «Динамо» и «Краснодара»: пенальти в конце был бы более справедливым
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Я предполагал, как может «Динамо» построить игру. Так и случилось. Первые 40 минут активно прессинговали и отбирали много мячей, но создать ничего не получалось. Во втором тайме игра стала равной. Но пенальти решил исход игры. Я так и не понял, где он схватил игрока за майку.

Смолов упал, наверное, далеко от линии штрафной… Судья даже не пошёл смотреть повтор. Это не совсем правильно. Что касается момента с Ионовым, то футбол — контактный вид спорта. Всегда идёт соперничество. Если за каждое столкновение ставить пенальти, будет очень много провокаций. Если бы судья поставил пенальти в конце, это было бы более справедливо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
Кобелев: «Динамо» продолжает гонку за «Зенитом». Исход матча с «Краснодаром» решил класс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022