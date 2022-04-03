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«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Сочи» — «Зенит»: Юри Алберто — на скамейке запасных гостей

«Сочи» — «Зенит»: Юри Алберто — на скамейке запасных гостей
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Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи местная одноимённая команда в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретится с «Зенитом». «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьера.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Воробьёв, Мелкадзе.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сергеев, Юри Алберто.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Помогать ему будут Валентин Мурашов и Алексей Воронцов. Резервный судья — Владимир Сельдяков. Отвечать за VAR будет Евгений Кукуляк. Его помощником назначен Константин Шаламберидзе.

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