Казарцев обслужит игру «Ростов» — «Крылья Советов». Он не работал на матчах со 2 октября

Арбитр Василий Казарцев обслужит игру «Ростов» — «Крылья Советов» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Встреча между ростовчанами и самарцами, которая состоится в среду, 6 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, доверена бригаде Казарцева. Ему будут помогать Рашид Абусуев и Алексей Ширяев. Резервный судья – Константин Аверьянов, на VAR будет работать Алексей Матюнин.
Напомним, Казарцев был отстранён от работы до конца 2021 года по итогам матча Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар», состоявшегося 2 октября, в котором он отвечал за VAR. Команды сыграли вничью (0:0). В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. VAR, несмотря на, казалось бы, очевидность эпизода, заключил, что одиннадцатиметровый не должен быть назначен.
- 3 апреля 2022
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