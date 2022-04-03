Казарцев обслужит игру «Ростов» — «Крылья Советов». Он не работал на матчах со 2 октября

Арбитр Василий Казарцев обслужит игру «Ростов» — «Крылья Советов» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча между ростовчанами и самарцами, которая состоится в среду, 6 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, доверена бригаде Казарцева. Ему будут помогать Рашид Абусуев и Алексей Ширяев. Резервный судья – Константин Аверьянов, на VAR будет работать Алексей Матюнин.

Напомним, Казарцев был отстранён от работы до конца 2021 года по итогам матча Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар», состоявшегося 2 октября, в котором он отвечал за VAR. Команды сыграли вничью (0:0). В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. VAR, несмотря на, казалось бы, очевидность эпизода, заключил, что одиннадцатиметровый не должен быть назначен.