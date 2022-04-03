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Защитник «Локомотива» Живоглядов оценил шансы клуба закончить сезон в еврокубковой зоне

Защитник «Локомотива» Живоглядов оценил шансы клуба закончить сезон в еврокубковой зоне
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался на тему возможного попадания своей команды в еврокубковую зону по итогам сезона.

«Что касается шансов закончить сезон в еврокубковой зоне, пока рано об этом говорить. Мы набрали девять очков в четырёх последних матчах, но у «Локо» еще восемь туров впереди – посмотрим, куда приведёт наш путь. Все знают ситуацию — Россию отстранили от всех международных соревнований. Будем надеяться, что это как можно скорее закончится и мы вернёмся в еврокубки. Конечно, мы к этому стремимся», — рассказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

27-летний Живоглядов выступает за «Локомотив» с 2019 года, перейдя из «Уфы». В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 18 матчах во всех турнирах и одна результативная передача.

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