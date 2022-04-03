«Атлетик» обыграл «Эльче» в рамках чемпионата Испании
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Сегодня, 3 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» из Бильбао и «Эльче». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу басков.
Счёт в игре на 32-й минуте открыл Алехандро Беренгер после паса Юри Берчиче.
За четыре минуты до конца основного времени Асьер Вильялибре укрепил преимущество хозяев.
Однако на 92-й минуте Хосан сумел сократить отставание в счёте: он послал мяч в сетку ворот соперника после передачи Херарда Гумбау.
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«Атлетик» (44 очка) занимает восьмое место в чемпионате Испании, «Эльче» (32) — на 15-й строчке.
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