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«Монако» обыграл «Метц». Головин был заменён на 87-й минуте

«Монако» обыграл «Метц». Головин был заменён на 87-й минуте
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Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце одноимённая команда в матче 30-го тура чемпионата Франции играла с «Монако». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер. На 62-й минуте Ибраим Амаду с передачи Фарида Булайя счёт сравнял. Победу «Монако» принёс точный удар Мирона Боадю после передачи Каю Энрике.

87 минут на поле в составе «Монако» провёл российский полузащитник Александр Головин. Хавбек не сумел отметиться результативными действиями.

С 47 очками «Монако» расположился на шестой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1. «Метц» с 23 очками занимает предпоследнее место. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший в 29 матчах 65 очков.

Франция - Лига 1. 30-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 46'   1:1 Амаду – 62'   1:2 Боадю – 72'
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