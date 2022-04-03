«Монако» обыграл «Метц». Головин был заменён на 87-й минуте

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце одноимённая команда в матче 30-го тура чемпионата Франции играла с «Монако». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер. На 62-й минуте Ибраим Амаду с передачи Фарида Булайя счёт сравнял. Победу «Монако» принёс точный удар Мирона Боадю после передачи Каю Энрике.

87 минут на поле в составе «Монако» провёл российский полузащитник Александр Головин. Хавбек не сумел отметиться результативными действиями.

С 47 очками «Монако» расположился на шестой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1. «Метц» с 23 очками занимает предпоследнее место. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший в 29 матчах 65 очков.