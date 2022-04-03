ЦСКА — «Урал»: Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперёд

Сегодня, 3 апреля, московский ЦСКА встречается с екатеринбургским «Уралом». Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперёд. Рамазан Гаджимурадов ускорился по правому флангу и навесил в штрафную, Андрей Егорычев сделал скидку на Бикфалви, который в касание вогнал мяч в верхний угол ворот.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



Московский ЦСКА набрал 42 очка в 22 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).