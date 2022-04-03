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Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения в матче с «Наполи»

Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения в матче с «Наполи»
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Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо «Аталанта» в рамках 31-го тура итальянской Серии А играла с «Наполи». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

На 14-й минуте Лоренцо Инсинье реализовал пенальти и вывел неаполитанцев вперёд. В конце первого тайма Инсинье отдал голевую передачу на Маттео Политано, удвоившего счёт в матче. В перерыве игры на поле появился полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, который на 58-й минуте отдаёт результативную передачу на Мартена де Рона. Итоговый мяч в матче забил Элиф Элмас с передачи Ирвина Лосано. 3:1 — победа «Наполи».

«Наполи» набирает 66 очков и закрепляется на второй строчке турнирной таблицы. «Аталанта» с 51 очком остаётся на седьмой позиции.

Италия - Серия А. 31-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 3
Наполи
Неаполь
0:1 Инсинье – 14' (пен)   0:2 Политано – 37'   1:2 де Рон – 58'   1:3 Элмас – 81'
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