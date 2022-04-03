Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения в матче с «Наполи»
Поделиться
Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо «Аталанта» в рамках 31-го тура итальянской Серии А играла с «Наполи». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.
На 14-й минуте Лоренцо Инсинье реализовал пенальти и вывел неаполитанцев вперёд. В конце первого тайма Инсинье отдал голевую передачу на Маттео Политано, удвоившего счёт в матче. В перерыве игры на поле появился полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, который на 58-й минуте отдаёт результативную передачу на Мартена де Рона. Итоговый мяч в матче забил Элиф Элмас с передачи Ирвина Лосано. 3:1 — победа «Наполи».
«Наполи» набирает 66 очков и закрепляется на второй строчке турнирной таблицы. «Аталанта» с 51 очком остаётся на седьмой позиции.
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:15
-
16:52
-
16:52
-
16:44
-
16:41
-
16:39
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:23
-
16:21
-
16:15
Партнерский контент