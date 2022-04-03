Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения в матче с «Наполи»

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо «Аталанта» в рамках 31-го тура итальянской Серии А играла с «Наполи». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

На 14-й минуте Лоренцо Инсинье реализовал пенальти и вывел неаполитанцев вперёд. В конце первого тайма Инсинье отдал голевую передачу на Маттео Политано, удвоившего счёт в матче. В перерыве игры на поле появился полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, который на 58-й минуте отдаёт результативную передачу на Мартена де Рона. Итоговый мяч в матче забил Элиф Элмас с передачи Ирвина Лосано. 3:1 — победа «Наполи».

«Наполи» набирает 66 очков и закрепляется на второй строчке турнирной таблицы. «Аталанта» с 51 очком остаётся на седьмой позиции.