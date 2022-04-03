Семак — о Барриосе: будем надеяться, что он готов играть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возвращении в команду полузащитника Вильмара Барриоса.



«Что касается сборников. Барриосу пришлось полетать. В прошлом году налетался, в этом тоже непростые перелёты. Вернулся в расположение клуба. Будем надеяться, что находится в нормальном состоянии и готов играть», — рассказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

28-летний Барриос в международную паузу принял участие в одном матче за сборную Колумбии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Полузащитник «Зенита» сыграл во встрече с Венесуэлой (1:0).



В нынешнем сезоне за «Зенит» Барриос в 19 матчах Российской Премьер-Лиги отдал одну результативную передачу.



Сегодня, 3 апреля, «Зенит» проведёт матч с «Сочи».