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«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Семак — о Барриосе: будем надеяться, что он готов играть

Семак — о Барриосе: будем надеяться, что он готов играть
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возвращении в команду полузащитника Вильмара Барриоса.

«Что касается сборников. Барриосу пришлось полетать. В прошлом году налетался, в этом тоже непростые перелёты. Вернулся в расположение клуба. Будем надеяться, что находится в нормальном состоянии и готов играть», — рассказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

28-летний Барриос в международную паузу принял участие в одном матче за сборную Колумбии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Полузащитник «Зенита» сыграл во встрече с Венесуэлой (1:0).

В нынешнем сезоне за «Зенит» Барриос в 19 матчах Российской Премьер-Лиги отдал одну результативную передачу.

Сегодня, 3 апреля, «Зенит» проведёт матч с «Сочи».

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