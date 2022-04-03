Юсуф Языджи забил семь голов в пяти стартовых матчах РПЛ

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти в ворота «Урала» (2:2) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Этот гол стал для 25-летнего турецкого футболиста седьмым в пяти стартовых матчах чемпионата России. Языджи забивал в каждом матче, в котором принимал участие, а в игре с «Рубином» оформил хет-трик. Также Языджи забивал в ворота «Спартака», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива».



Напомним, ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.



Подопечные Алексея Березуцкого с 43 очками в 23 матчах чемпионата России закрепились в турнирной таблице на третьем месте. Московская команда не покинет его при любых результатах оставшихся матчей тура.