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Юсуф Языджи забил семь голов в пяти стартовых матчах РПЛ

Юсуф Языджи забил семь голов в пяти стартовых матчах РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти в ворота «Урала» (2:2) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Этот гол стал для 25-летнего турецкого футболиста седьмым в пяти стартовых матчах чемпионата России. Языджи забивал в каждом матче, в котором принимал участие, а в игре с «Рубином» оформил хет-трик. Также Языджи забивал в ворота «Спартака», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива».

Напомним, ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.

Подопечные Алексея Березуцкого с 43 очками в 23 матчах чемпионата России закрепились в турнирной таблице на третьем месте. Московская команда не покинет его при любых результатах оставшихся матчей тура.

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