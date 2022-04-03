Сандро Шварц: мы сами создали себе проблемы в игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0).
«Матч получился достаточно сложным. Мы активно вошли в игру в первом тайме, достаточно агрессивно сыграли в обороне, отбирали много мячей, действовали с позиции силы и забили гол в раздевалку. Вторая половина сложилась немного иначе. Игра перешла в более спокойное русло. Мы рады, что смогли добиться заслуженной победы. Считаю, что она придаст нам энергии и сил перед оставшейся частью сезона.
Мы сами создали себе проблемы. Это можно объяснить тем, что у нас достаточно много игроков, которые вернулись из своих сборных, где они получили серьёзную нагрузку. Плюс у нас была непростая дорога до Краснодара. Если бы мы смогли забить второй мяч, то игра бы сложилась иначе. Во втором тайме были простые потери мяча и нам не хватало точности в завершающей стадии атаки», — цитирует наставника пресс-служба бело-голубых.
- 3 апреля 2022
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