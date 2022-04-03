«Урал» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА

Сегодня, 3 апреля, московский ЦСКА встречался с екатеринбургским «Уралом». Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА. В последний раз москвичи теряли очки 28 ноября — тогда подопечные Алексея Березуцкого проиграли «Зениту». После этого красно-синие обыграли «Крылья Советов», «Арсенал», «Спартак», а также «Нижний Новгород», «Локомотив» и «Рубин».

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).