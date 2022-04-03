Арбитр Федотов считает ошибкой неназначение пенальти в ворота ЦСКА в конце игры с «Уралом»

Российский арбитр Игорь Федотов считает ошибкой решение судьи Игоря Панина не назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Это неназначенный одиннадцатиметровый удар в ворота ЦСКА. Ушаков, ещё не успев поставить ногу на газон, попадает по пятке Гогличидзе, который пытался ударить по воротам.



И когда арбитр пять минут смотрит около экрана, потом возобновляет игру, следом заканчивая матч, наверное, должны быть какие-то вопросы к этому человеку», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).