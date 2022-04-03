А.Березуцкий: Языджи был не так ярок, потому что надо переключиться с клуба на сборную

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат игры с «Уралом» (2:2).

«Непростой матч. Всегда тяжело после сборных, все в разном состоянии. Соперник играл неплохо, особенно в первом тайме, пропустили много контратак. Проблема была в компактности всей команды. Это позволяло «Уралу» совершать подборы. Не могу прокомментировать оба последних эпизода с пенальти. Надо смотреть по телевизору. У помощников есть аппаратура, но мы это не обсуждали.



Языджи был не так ярок, потому что надо совершить психологическое переключение с клуба на сборную. Но сыграл очень хорошо, старался, забил гол. Ушаков на четвёрочку вышел. Это был его первый матч. Можно только поздравить с дебютом. По Дивееву неизвестно состояние на данный момент. Нужно обследование», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.