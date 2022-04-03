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Соломатин — об игре ЦСКА: пауза на сборные не всегда идёт в плюс команде, которая на ходу

Соломатин — об игре ЦСКА: пауза на сборные не всегда идёт в плюс команде, которая на ходу
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Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал ничью команды с «Уралом» (2:2) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«До матча я высказывал некоторые опасения. Пауза на сборные не всегда идёт в плюс команде, которая на ходу. «Урал» тренировался в полном составе, готовился в полном составе. Конечно же, матч очень эмоциональный с учётом концовки. Что касается первого пенальти в ворота «Урала», то 99% он был.

Возможный пенальти в ворота ЦСКА? Не просто так арбитр так долго смотрел этот эпизод. Изначально мне казалось, что это нарушение. Арбитры VAR по-разному смотрели этот момент, но приняли такое решение», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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