Ушаков: не думали, что придётся спасаться от последней команды РПЛ

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Уралом» (2:2) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«На что рассчитывали перед игрой? Не думали, конечно, что придётся спасаться от последней команды РПЛ. Настроены были на выигрыш. Так бывает в футболе. Недонастрой где-то, возможно. Слава богу, что забрали очко хотя бы. Двигаемся дальше», — передаёт слова Ушакова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
19-летний Ушаков является воспитанником московского «Торпедо». В структуру ЦСКА полузащитник попал в феврале 2020 года. В матче с командой из Екатеринбурга Ушаков дебютировал за армейцев и заработал команде пенальти, который принёс ЦСКА ничью. Одиннадцатиметровый удар реализовал хавбек Юсуф Языджи.
- 3 апреля 2022
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