Созин: неужели тем, кто боролся за мораторий на вылет из РПЛ, не нравится такой тур?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о проходящем 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Нынешний тур РПЛ доказывает, насколько правильным было решение не вводить в чемпионате мораторий на вылет команд в ФНЛ. Весь тур – от ножа: «Химки» побеждают на последних минутах, «Уфа» выигрывает впервые в году, а «Урал» до последнего бьётся с ЦСКА.



Неужели тем, кто боролся за мораторий на вылет из РПЛ, не нравится такой тур? Посмотрите, за что боролись все, кто выступал за спортивный принцип! На концовку чемпионата мы получаем прекрасную борьбу за выживание – в ней участвуют аж шесть команд, вместе со «Спартаком». Да и за серебро и еврокубки битва будет интересной: ЦСКА, «Динамо», вчера выиграл «Локомотив», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».