Бикфалви высказался о судействе в матче ЦСКА — «Урал»

Форвард «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:2.



«Концовка — не наша проблема. Там судья есть. Он решает. Плохо, что мы в конце потеряли три очка. Мы знаем, что мы были в конце таблицы, нам было важно играть и три очка набрать.



Как футболист «Урала» Гогличидзе, конечно, скажет, что был пенальти. По телевизору смотрели, было маленькое касание. Судья решает. Это не наши проблемы.



Даже не думаем, что не останемся. В следующий раз будем дома играть. Надо набрать три очка, и всё», — передаёт слова Бикфалви корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).