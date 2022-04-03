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Бикфалви высказался о судействе в матче ЦСКА — «Урал»

Бикфалви высказался о судействе в матче ЦСКА — «Урал»
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Форвард «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:2.

«Концовка — не наша проблема. Там судья есть. Он решает. Плохо, что мы в конце потеряли три очка. Мы знаем, что мы были в конце таблицы, нам было важно играть и три очка набрать.

Как футболист «Урала» Гогличидзе, конечно, скажет, что был пенальти. По телевизору смотрели, было маленькое касание. Судья решает. Это не наши проблемы.

Даже не думаем, что не останемся. В следующий раз будем дома играть. Надо набрать три очка, и всё», — передаёт слова Бикфалви корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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