Шатов — о возвращении в «Урал»: я был не вправе отказать Иванову

Полузащитник «Урала» Олег Шатов рассказал о причинах возвращения в команду из Екатеринбурга.



«Мотивация — это то, что я люблю, футбол. Но и такая фигура, как Григорий Викторович (Иванов. — Прим. «Чемпионата»). Которому, наверное, я был не вправе отказать. За многое благодарен, Григорий Викторович сыграл большую роль в моём становлении как человека и футболиста. Выбор был очевиден», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

31-летний Шатов начинал сезон в составе казанского «Рубина», с которым расторг контракт в ноябре. В феврале было объявлено о возвращении Шатова в «Урал»: футболист подписал соглашение до конца сезона.



Шатов — воспитанник екатеринбургского мини-футбола и футбола.