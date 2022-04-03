Бикфалви: с будущим пока всё, в принципе, понятно
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Форвард «Урала» Эрик Бикфалви ответил на вопрос о будущем. Нападающий подчеркнул, что у него действующий контракт с екатеринбуржцами, который он собирается выполнять.
«Пока у меня ещё контракт с «Уралом». Пока я слежу за ситуацией. У нас есть задача вывести команду из зоны вылета. Пока я здесь. У меня ещё есть контракт с «Уралом». С будущим пока всё, в принципе, понятно», — передаёт слова Бикфалви корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами и подписать краткосрочные соглашения с иностранными командами. При этом по окончании сезона легионеры должны вернуться в российские клубы.
Сегодня, 3 апреля, «Урал» сыграл в матче 23-го тура РПЛ вничью с ЦСКА (2:2).
Новость по темеБикфалви высказался о судействе в матче ЦСКА — «Урал»
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