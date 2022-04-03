Шатов считает справедливой ничью «Урала» с ЦСКА

Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в 23-м туре РПЛ.



«Счёт справедливый, по игре. В первом тайме игра была равная, может быть, с нашим преимуществом. Мы убегали в контратаки. У нас были моменты. Мы ловили соперников, когда они теряли мячи в центре поля. Во втором тайме, забив гол, мы уже играли от результата. Вели 2:1, хотели сохранить это преимущество. Допустили небольшую оплошность. Получили пенальти в свои ворота. Скорее всего, закономерно.



В раздевалке я не видел Григория Викторовича. Я думаю, он немножко расстроен. Конечно, хотел выиграть, как и вся команда. Но ничего, будем двигаться дальше. Сделаем выводы. Главное, что для нас сегодняшняя игра стала большим толчком на следующие домашние игры с «Крыльями» и «Зенитом». Чтобы мы набирали очки и показывали более качественный, зрелищный футбол. Нужно набирать очки, добывать победы, чтобы сохранить прописку в РПЛ.



Конечно, на скамейке были разные эмоции. И вроде пропустили, было расстройство такое небольшое, все поникли. И тут вроде появился шанс, что в сторону ЦСКА назначат пенальти. Такой сумбур был. Но жизнь — это футбол. Самое главное — игра. Я получил сегодня удовольствие. Не могу комментировать то, что Иванов назвал судью козлом. Я этого не слышал», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.