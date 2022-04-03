Акинфеев спорил с судьёй, Языджи спасал армейцев в конце матча. Фото ничьей ЦСКА и «Урала»

Сегодня, 3 апреля, московский ЦСКА встречался с екатеринбургским «Уралом». Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 2:2.



Счёт в матче на третьей минуте открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Уже на седьмой минуте «Урал» восстановил статус-кво благодаря автоголу Яки Бийола. В начале второго тайма Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперёд. В добавленное время Юсуф Языджи реализовал пенальти — 2:2.



Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат игры с «Уралом» (2:2).



«Непростой матч. Всегда тяжело после сборных, все в разном состоянии. Соперник играл неплохо, особенно в первом тайме, пропустили много контратак. Проблема была в компактности всей команды. Это позволяло «Уралу» совершать подборы. Не могу прокомментировать оба последних эпизода с пенальти. Надо смотреть по телевизору. У помощников есть аппаратура, но мы это не обсуждали. Языджи был не так ярок, потому что надо совершить психологическое переключение с клуба на сборную. Но сыграл очень хорошо, старался, забил гол. Ушаков на четвёрочку вышел. Это был его первый матч. Можно только поздравить с дебютом. По Дивееву неизвестно состояние на данный момент. Нужно обследование», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.